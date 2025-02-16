16 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сразу два серьезных праздника в России приходятся на 16 февраля: День разведки Военно-морского флота и День архива Минэнерго. Какие еще праздники и приметы связаны с 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День разведки Военно-морского флота

Этот праздник был установлен приказом главкома Военно-морского флота (ВМФ) России в 1998 году. 16 февраля выбрали не случайно: именно в этот день ровно за 50 лет до выхода приказа, в 1938 году, только что созданный Разведывательный отдел Наркомата ВМФ СССР взял под свое управление все вопросы и задачи военно-морской разведки.

Конечно, военно-морская разведка существовала и ранее. Но именно 16 февраля 1938 года была сформирована такая служба

В современной России ведомство называется Разведывательным управлением Главного штаба ВМФ.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

День архива Минэнерго

Архив Министерства энергетики был создан 16 февраля 1939 года. С этого дня ведется отсчет работы учреждения и отмечается профессиональный праздник его работников.

Сейчас архив Минэнерго хранит порядка 40 тысяч различных единиц документации. Все они содержат историю создания и развития энергетического комплекса нашей страны, начиная от открытия угольных месторождений в начале XIX века и заканчивая самыми современными разработками.

Какие еще праздники отмечают в России 16 февраля

Славянский праздник Починки традиционно отмечается сразу после Сретения Господня. В этот день было принято готовиться к будущей весне и даже лету: чинить телеги, упряжь и другой необходимый инвентарь.

Праздники в мире

День сияющей звезды

16 февраля жители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отмечают день рождения Ким Чен Ира — отца Ким Чен Ына, который был главой Северной Кореи в течение 17 лет. Официальным праздником эта дата стала 1982 году, а в 2012 году она получила поэтичное название День сияющей звезды.

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Жители Северной Кореи в этот день участвуют в массовых гимнастических, музыкальных и театральных представлениях, запускают фейерверки, устраивают демонстрации. Особенно крупные торжества проходят в столице — Пхеньяне.

День восстановления Литовского государства

16 февраля 1918 года был подписан «Акт о независимости Литвы». Документ стал знаковым для страны, так как восстановил независимое демократическое Литовское государство. Важно, что в тот момент Литва фактически находилась под немецкой оккупацией.

Сейчас это государственный праздник, нерабочий день для всех жителей Литвы.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 февраля

День свежего ананаса

Международный день сорта винограда «Сира»

День помощи ворчунам

День женского сердца

День инноваций

День миндаля

День соуса тартар

Фото: Phoenix Han / Unsplash

Какой церковный праздник сегодня

Память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Симеон Богоприимец был одним из переводчиков Библии с иврита на греческий язык. Согласно Евангелию от Луки, во время работы он заметил неточность в тексте, а точнее, в моменте, где описывалось рождение ребенка у девы. Симеон хотел заменить слово «дева» на «жена», но тогда к нему явился ангел и сообщил, что старец сам убедится в правильности изложенного в Библии. Так и случилось. Правда, Симеону пришлось прожить почти 300 лет, чтобы увидеть младенца Иисуса в храме в Иерусалиме. Этот день у христиан считается праздником Сретения.

Там же, в храме, Иисуса увидел не только Симеон, но и прислужница Анна. Она поклонилась младенцу и пошла в город рассказывать людям о появлении спасителя. Следующий день после Сретения, 16 февраля, считается памятным для двух христианских святых.

Память равноапостольного Николая, архиепископа Японского

Николай Японский родился в Смоленской губернии, окончил духовное училище и семинарию, постригся в монахи. В роли миссионера прибыл в Японию, основал там Православную церковь, хотя обращение в христианство было запрещено законом. Переводил на японский язык православные молитвы, Священное писание.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 февраля

Православные христиане вспоминают:

священномученика Иоанна Томилова;

священномученика Тимофея Изотова;

священномученика Адриана Троицкого;

священномученика Василия Залесского;

преподобномученика Владимира (Загребы);

мученика Михаила Агаева;

пророка Азарии;

благоверного князя Романа Угличского.

Приметы 16 февраля

Если над замерзшей рекой видно дым или пар — жди холодов;

если ночью был иней, потепления не жди;

если на небе мало звезд в этот день, то жди ненастья;

если кошки скребут полы, то будет ветер и непогода;

если снег идет, то лето будет холодным и дождливым.

Фото: ТАСС

Кто родился 16 февраля

Русский писатель и публицист Николай Лесков родился 16 февраля 1831 года в Орловской губернии. Начал печатать первые литературные произведения только в 26 лет, что для того времени считалось поздно. В 1862 году стал постоянным автором газеты «Северная пчела». В следующем году начал выпускать художественные произведения.

Авторству Лескова принадлежат романы «Соборяне», «Некуда», повести «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», рассказы «Пугало», «Человек на часах» и многие другие труды.

Российский хоккеист Алексей Морозов родился 16 февраля 1977 года. Талантливый спортсмен стал серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира в составе сборной России по хоккею, многократным чемпионом России. В 1998 году стал Заслуженным мастером спорта РФ.

Кто еще родился 16 февраля