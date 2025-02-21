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08:00, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал снятое рядом с его домом фото Google-карт и рассмешил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Google Maps

Пользователь Reddit под ником PhillyPickles показал фотографию из Google-карт, которая была снята рядом с его домом. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторы пришли в восторг от снимка и похвалили чувство юмора жены автора поста.

На опубликованном скриншоте Google-карт можно увидеть, как две женщины достают ребенка из мусорного бака. «Позвонил своей жене и сказал, что мимо нас проедет машина Google-карт. Она меня не разочаровала», — рассказал мужчина.

Большинство комментаторов оценили остроумие супруги автора поста. «Это очень смешно», «Когда ваш ребенок подрастет и спросит, откуда берутся дети, покажите ему этот снимок», «У вас потрясающая жена», «Советую вам добавить это фото в семейный альбом», — написали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал видео с кражей, которую сняла камера наблюдения на двери его квартиры. В ролике курьер украл ботинки одного из жителей дома. В комментариях высмеяли внешний вид и поведение вора.

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