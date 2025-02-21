Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 21 февраля 2025Мир

В Германии призвали Украину не подчиняться «брюссельскому монстру»

Депутат Вайель: Киев не должен подчиняться брюссельскому монстру
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Харальд Вайель

Харальд Вайель. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Киев не должен подчиняться брюссельскому бюрократическому монстру. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель.

Он подчеркнул, что АдГ выступает за то, чтобы Украина была нейтральным государством и сохраняла возможность свободной торговли как с Россией, так и с Европейским союзом.

«Однако это должно быть основано на рациональном подходе, а не на безоговорочном подчинении брюссельскому бюрократическому монстру», — отметил профессор.

Ранее депутат бундестага от АдГ Марк Бернхард оценил шансы своей партии на предстоящих выборах в Германии. Он отметил, что АдГ, вероятно, не войдет в правительство, но может получить 25 процентов мест в парламенте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

      Ультраправые в Германии призвали отменить санкции против России

      Малкин пояснил слова о нежелании завершать карьеру в России

      Врач перечислила противопоказания к ношению контактных линз

      Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

      Стало известно о бегстве ВСУ из Пятихаток после наступления российских войск

      Россияне издевались над студентками на автомойке и были отпущены

      В Германии призвали Украину не подчиняться «брюссельскому монстру»

      Шансы ультраправых попасть в правительство Германии оценили

      Лидера «Би-2» уличили во лжи о российском жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше