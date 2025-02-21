Депутат Вайель: Киев не должен подчиняться брюссельскому монстру

Киев не должен подчиняться брюссельскому бюрократическому монстру. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель.

Он подчеркнул, что АдГ выступает за то, чтобы Украина была нейтральным государством и сохраняла возможность свободной торговли как с Россией, так и с Европейским союзом.

«Однако это должно быть основано на рациональном подходе, а не на безоговорочном подчинении брюссельскому бюрократическому монстру», — отметил профессор.

Ранее депутат бундестага от АдГ Марк Бернхард оценил шансы своей партии на предстоящих выборах в Германии. Он отметил, что АдГ, вероятно, не войдет в правительство, но может получить 25 процентов мест в парламенте.