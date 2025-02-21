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09:46, 21 февраля 2025Из жизни

В заброшенной квартире нашли потерянный шедевр за три миллиона евро

France24: Шедевр за 3 миллиона евро нашли в заброшенной квартире в Париже
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jan Baldwin / Narratives / Globallookpress.com

Во Франции продали на аукционе скульптуру знаменитой французской художницы Камиллы Клодель, жившей и творившей во второй половине XIX и начале XX века. Об этом сообщает France24.

Аукционист Матье Семон утверждает, что нашел потерянный шедевр в заброшенной квартире недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Оказалось, что там стояла одна из копий скульптуры Клодель «Возраст зрелости», накрытая тканью для защиты от пыли. В квартире никто не жил уже 15 лет. Кому она принадлежала прежде, Семон не уточнил.

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Перед аукционом эксперты ожидали, что скульптуру удастся продать за сумму от 1,5 миллиона до 2 миллионов евро (140-185 миллионов рублей). В ходе торгов стоимость лота достигла 3,1 миллиона евро (285 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.

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