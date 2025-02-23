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21:42, 23 февраля 2025Мир

Состояние Папы Римского оценили как критическое

Состояние Папы Римского остается критическим, хотя он в сознании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Состояние Папы Римского Франциска, остается критическим, хотя он в сознании. Как сказано в заявлении службы печати Святого престола, у 88-летнего понтифика наблюдается начало почечной недостаточности, пишет ТАСС.

«Состояние Папы Римского остается критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса [как накануне]», — говорится в сообщении. Как указано в заявлении, некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая на текущий момент находится под контролем.

Отмечается, что Франциск находится в сознании и принял участие в мессе с теми, кто за ним ухаживает в больнице.

Ранее кардинал Джанфранко Равази сообщил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. При этом Равази указал, что Франциск в любом случае хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.

Днем ранее появилась и информация, что понтифик перенес респираторный приступ, его состояние остается критическим. Отмечается, что ему также понадобилось переливание крови из-за снижения уровня тромбоцитов.

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