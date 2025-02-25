НХЛ анонсировала матч «Вашингтона» видео с Овечкиным

НХЛ анонсировала матч «Вашингтона» с «Калгари» видео с голами Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в соцсети Х анонсировала матч «Вашингтон Кэпиталс» против «Калгари Флеймс» видеороликом с капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.

Лига представила нарезку из последних голов Овечкина в регулярном чемпионате. Встреча, в которой нападающий постарается еще приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, пройдет в ночь на 26 февраля.

В предыдущем матче 39-летний Овечкин оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерс». «Вашингтон» победил со счетом 7:3, а россиянин был признан первой звездой игрового дня. В НХЛ это назвали впечатляющим перформансом.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить 12 шайб.