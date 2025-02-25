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11:14, 25 февраля 2025Экономика

Российским регионам предсказали сильный паводок

Гидрометцентр: Омской и Тюменской областям угрожает сильный паводок
Мария Черкасова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Омской области угрожает сильный паводок: уровень воды в реках Ишим и Иртыш в настоящее время поднялся выше уровня прошлого года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России касательно весенней паводковой ситуации.

Также неблагоприятная ситуация может коснуться Тюменской области. Причиной оказалась ситуация в Казахстане, где выпало больше нормы осадков, что и привело к увеличению уровня воды в реках. Паводковой ситуации будет способствовать и промерзание почвы, благодаря которому вода в период половодья будет плохо впитываться в землю.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала потепление в столице со среды, 26 февраля. В этот день температура в мегаполисе поднимется до нуля — минус 2 градусов днем и минус 8-10 градусов ночью. В последующие дни ночные температуры будут находиться в пределах минус 2-7 градусов, а днем потеплеет до минус 2 — плюс 3 градусов.

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