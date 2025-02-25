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17:43, 25 февраля 2025Экономика

В США решили избавиться от дома Элвиса Пресли

Бывший дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе выставили на продажу за $24,5 миллиона
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Public Domain

В США решили избавиться от бывшего дома певца и актера Элвиса Пресли. Принадлежавший знаменитому артисту особняк в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 24,5 миллиона долларов, пишет Mansion Global.

Здание в стиле эпохи регентства спроектировал архитектор Рекс Лотери. Пресли купил этот дом в элитном районе Беверли-Хиллз в 1967 году и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Площадь особняка достигает 492,2 квадратного метра. Внутри есть четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. В некоторых помещениях установлены раздвижные двери, через которые можно выйти на задний двор. На прилегающем к дому участке есть бассейн и джакузи, а также патио с шезлонгами, окруженное газонами.

В июне 2024 года на продажу был выставлен особняк, в котором проходили съемки фильма «Немного жизни, немного любви» с Элвисом Пресли в главной роли. За дом на побережье в Малибу попросили восемь миллионов долларов.

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