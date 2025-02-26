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19:55, 26 февраля 2025Экономика

Бакальчуку отказали в иске по активам WB

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал Бакальчуку в иске по активам WB
Вячеслав Агапов

Фото: Wikimedia

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал Владиславу Бакальчуку в иске по активам WB. Об этом со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел сообщает РИА Новости.

Бывший супруг Татьяны Ким требовал признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ, которая образовалась после слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Он заявил, что указанные соглашения были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и ему самому, однако доказательств, по мнению суда, Бакальчук не предъявил.

После того как апелляционная инстанция отклонила жалобу бизнесмена на решение арбитражного суда Московской области, оно вступило в законную силу.

Основательница Wildberries Татьяна Ким, которой принадлежит 99 процентов ООО «Вайлдберриз», уже заявила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в прошлом июне. Слияние компаний одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

21 февраля ООО «Вайлдберриз» подало в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с принадлежащего Владиславу Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого прошел.

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