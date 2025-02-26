Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

Почти 30 человек задержаны за массовую драку с полицейскими в Подмосковье

Почти 30 человек доставили в отделение полиции в Подмосковье после массовой драки с полицейскими под Дмитровом. По данным правоохранителей, всего были задержаны 27 человек, которые пытались помешать задержанию своего земляка.

Ситуация произошла еще на выходных — тогда в отдел полиции поступила жалоба на уроженца Дагестана 1999 года рождения, нарушавшего общественный порядок в магазине в поселке Ермолино. На место выехали правоохранители, которые попытались усадить пьяного дебошира в служебное авто, однако им начали мешать.

Толпа «защитников» попыталась спровоцировать конфликт, повалив одного из полицейских на землю.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Офицера били ногами по голове

В нападении на силовика участвовали около 10 человек. Пострадавшего повалили и били ногами.

В результате полицейским удалось отогнать агрессоров и доставить 26-летнего нарушителя в отделение. Позже на месте стычки были проведены оперативные мероприятия. Выяснилось, что все участники конфликта являются жителями местного хостела. В общей сложности полиция задержала 27 человек «за различные правонарушения» — в это число входил и зачинщик драки.

На двоих нарушителей составили административные протоколы

В результате на зачинщика драки 1998 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Кроме того, по собранным сотрудниками полиции материалам следственными органами в отношении него принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Против нарушившего порядок в магазине мужчины также составили протокол по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Он арестован на 13 суток по решению суда.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Задержанные жители хостела терроризируют местных жителей

Как пишет Readovka со ссылкой на жителей Ермолино, всех, кроме двоих участников потасовки вскоре отпустили — их видели разгуливающими по улицам. При этом местные жалуются, что уже почти пять лет борются с приезжими, поселившимися в хостеле OVERTIME.

По их словам, те систематически нарушают порядок: напиваются и лежат в кустах, пугая людей. При этом рядом с хостелом находится местный Дом культуры, который посещают дети.