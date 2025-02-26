Почти 30 человек доставили в отделение полиции в Подмосковье после массовой драки с полицейскими под Дмитровом. По данным правоохранителей, всего были задержаны 27 человек, которые пытались помешать задержанию своего земляка.
Ситуация произошла еще на выходных — тогда в отдел полиции поступила жалоба на уроженца Дагестана 1999 года рождения, нарушавшего общественный порядок в магазине в поселке Ермолино. На место выехали правоохранители, которые попытались усадить пьяного дебошира в служебное авто, однако им начали мешать.
Толпа «защитников» попыталась спровоцировать конфликт, повалив одного из полицейских на землю.
Офицера били ногами по голове
В нападении на силовика участвовали около 10 человек. Пострадавшего повалили и били ногами.
В результате полицейским удалось отогнать агрессоров и доставить 26-летнего нарушителя в отделение. Позже на месте стычки были проведены оперативные мероприятия. Выяснилось, что все участники конфликта являются жителями местного хостела. В общей сложности полиция задержала 27 человек «за различные правонарушения» — в это число входил и зачинщик драки.
На двоих нарушителей составили административные протоколы
В результате на зачинщика драки 1998 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Кроме того, по собранным сотрудниками полиции материалам следственными органами в отношении него принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Против нарушившего порядок в магазине мужчины также составили протокол по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Он арестован на 13 суток по решению суда.
Задержанные жители хостела терроризируют местных жителей
Как пишет Readovka со ссылкой на жителей Ермолино, всех, кроме двоих участников потасовки вскоре отпустили — их видели разгуливающими по улицам. При этом местные жалуются, что уже почти пять лет борются с приезжими, поселившимися в хостеле OVERTIME.
По их словам, те систематически нарушают порядок: напиваются и лежат в кустах, пугая людей. При этом рядом с хостелом находится местный Дом культуры, который посещают дети.