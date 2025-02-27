Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Тишковец: На выходных в Москве пройдет мокрый снег

В ближайшие выходные в Москве пройдет мокрый снег. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в последний рабочий день на этой неделе будет малооблачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут около минус 10 градусов, днем — до плюс двух. Погода в выходные, отметил Тишковец, будет более пасмурной. «В субботу еще без существенных осадков, а в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег. По ночам станет не ниже минус трех-пяти, днем плюс один-три градуса», — поделился информацией он.

Эксперт также рассказал, что на следующей неделе весна начнет активнее вступать в свои права. Он уточнил, что вероятность осадков сохранится, а температура будет колебаться около нуля.

Ранее в этот же день синоптик Михаил Леус заявил, что февраль 2025 года в Москве может стать самым сухим месяцем XXI века.