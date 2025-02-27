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05:31, 27 февраля 2025Путешествия

Россиянин побывал на рынке в Чехии и раскрыл цены на продукты

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал на фермерском рынке в Чехии и раскрыл цены на продукты. Наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Чехия входит в топ-пять стран Европы по уровню жизни, — отметил автор. — Я ожидал, что цены будут запредельные, но все оказалось совсем не так».

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Россиянин привел в пример стоимость свежих фруктов и овощей: лук — от 90 до 130 рублей за килограмм, картофель — 55 рублей за кило, абрикосы — 120 рублей, яблоки — 55-75 рублей, арбузы — 100 рублей за килограмм.

Кроме того, на рынке продавали домашнюю медовину — чешскую настойку на меду. Стоимость бутылок варьировалась от 450 до 650 рублей за пол-литра. Еще там предлагали готовую еду. «Всего за 150 крон (около 550 рублей) можно купить отличный пирог с клубникой или яблоком», — отметил блогер.

Ранее другая российская путешественница побывала на рынке в Мексике. Она назвала этот опыт экспедицией в мир, где поход за картошкой становится приключением.

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