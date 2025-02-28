28 февраля в России отмечают День ухода зимы, а в мире вспоминают о важности сна для здоровья — не только физического, но и ментального. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 февраля и на какие приметы стоит обратить внимание.

Праздники в России

День ухода зимы

Несмотря на то что в високосном году календарная зима длиннее на один день, 28 февраля традиционно считается Днем ухода зимы. Этот праздник не государственный, но россияне часто отмечают его гуляньями или хороводами.

В детских садах и начальных классах праздник также не обходят стороной: дети учат стихи и разыгрывают сценки.

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

День рождения Союза кинематографистов России

28 февраля 1990 года было объявлено о создании Союза кинематографистов России — организации, которая помогает улучшать условия труда режиссеров, актеров и всех, кто задействован на съемочной площадке. Кроме того, она дает возможность выстраивать международные кинематографические отношения.

Сейчас Союз кинематографистов России — это комплекс профессиональных гильдий. В него входят гильдии режиссеров и звукорежиссеров, каскадеров, гримеров, редакторов, кинокритиков и других профильных специалистов.

Праздники в мире

День памяти павших в Баку, Кировабаде и Сумгаите

28 февраля в Армении отмечают государственный праздник — День памяти армян, павших в результате азербайджанских погромов (или День защиты прав вынужденных переселенцев из Азербайджана).

В этот день в 1988 году произошел один из поворотных моментов карабахского конфликта — столкновения в городах Кировабад, Сумгаит и Баку. Вооруженные азербайджанцы нападали на мигрантов из Армении на улице, врывались в дома, избивали и грабили. Конфликт не пережили более 50 человек, несколько тысяч получили ранения. Часть армянского населения вынужденно переехала в Россию, Нагорный Карабах или обратно в Армению.

Фото: Рубен Мангасарян / РИА Новости

День общественного сна

Общемировой День общественного сна возник из японской традиции «инэмури» — сна прямо на рабочем месте или в общественном транспорте. На русский язык «инэмури» можно буквально перевести как «присутствовать, но спать». Японцы считают, что если человек засыпает вне своей кровати, то он большой трудяга, ведь его утомил объем выполненной работы.

Праздник учредили, чтобы подчеркнуть, как важен здоровый сон для человека — в первую очередь для сохранения его психофизического состояния.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 февраля

День Калевалы в Финляндии.

День рождения снеговика.

Всемирный день портного.

Какой церковный праздник 28 февраля

День Иконы Божией Матери Виленской

Святой Лука, по легенде, написал икону Виленской Божией Матери на четырех досках — двух кипарисовых и двух березовых. Спустя долгие годы она стала родовым сокровищем императоров Греции. Лишь в 1472 году икона очутилась в Москве — ее привезла с собой Софья Палеолог, вторая жена великого князя владимирского и московского, царя Ивана III.

Виленской эту святыню называют, потому что в 1495 году Иван III подарил ее дочери Елене на свадьбу — она выходила замуж за короля Литовского царства Александра. Так икона оказалась в городе Вильно. Однако где она находится сейчас, неизвестно: икона пропала во время Первой мировой войны, в 1915 году.

День преподобной Евфросинии Александрийской

В этот день также вспоминают святую Евфросинию Александрийскую, жившую в V веке. В день совершеннолетия девушка узнала, что ее планируют выдать замуж. Но сама она видела себя только в служении Богу, поэтому тайно постриглась в монахи. А чтобы ее точно никто не узнал, назвалась евнухом по имени Измарагд и нашла приют в мужском монастыре. Целых 38 лет она посвятила посту и молитвам.

Отец Евфросинии, набожный человек, часто приходил в монастырь и вел беседы с Измарагдом, не узнавая в нем собственную дочь. Та открыла ему правду только перед своей смертью. Похоронив дочь, отец также постригся в монахи и целое десятилетие провел в келье Евфросинии.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 февраля

День памяти апостола Онисима.

День иконы Божией Матери Далматской.

Приметы на 28 февраля

Лужи талой воды на земле — к богатому урожаю.

Яркая луна на чистом ночном небе — можно ждать заморозков.

Если лисы тявкают недалеко от домов — готовьтесь к снегопаду.

Кто родился 28 февраля

Фото: Осипов / РИА Новости

Алексей Смирнов (1920 — 1979)

Любимый многими зрителями советский актер Алексей Смирнов родился 28 февраля 1920 года.

Зрители навсегда запомнили его яркие роли — Федю в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика», Макарыча в картине «В бой идут одни "старики"».

Татьяна Васильева (78 лет)

Российская актриса Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года. Взлетом ее карьеры стали фильмы 1970-1980 годов.

Васильева — звезда картин «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Самая обаятельная и привлекательная». Сейчас актриса больше предпочитает выступать на сцене, чем сниматься в кино.

Кто еще родился 28 февраля