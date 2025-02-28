Билетные кассы Белорусского вокзала в Москве пустят с молотка

Бывшие билетные кассы в доме у Белорусского вокзала в Москве выставили на торги

Бывшие билетные кассы в доме у Белорусского вокзала в Москве собрались пустить с молотка. Помещение на первом этаже здания-памятника выставили на торги, пишет РБК.

Речь идет о доме №1 на Ленинградском проспекте, который построен в форме буквы П и выполнен в стиле сталинского ампира. Один из фасадов строения примыкает к железнодорожной платформе и имеет прямой выход на нее — раньше там располагались билетные кассы вокзала.

Выставленный на аукцион нежилой объект находится в той части здания, что выходит на Нижнюю улицу. Общая площадь лота достигает 150 квадратных метров. Он состоит из нескольких помещений — в том числе двух залов (47 и 19 «квадратов») с почти 6,5-метровыми потолками, большими арочными окнами и массивными дверными порталами из темного дерева. Помимо этого, есть несколько помещений стандартной высоты, где располагались кассы, кабинет и площади разного назначения.

Начальная цена лота — 45,3 миллиона рублей. Торги пройдут 10 апреля 2025 года. Уточняется, что дом признан объектом культурного наследия, поэтому будущему владельцу придется согласовывать ремонт с департаментом культурного наследия Москвы.

Ранее стало известно, как будет выглядеть Ленинградский вокзал в Москве после реконструкции. Стены обновленного здания украсят два мозаичных панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству.