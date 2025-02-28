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15:03, 28 февраля 2025Путешествия

Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @andreanotfromtrinidad / TikTok

Пассажирка American Airlines отдала сотни тысяч рублей за грязное место в первом классе самолета и вызвала споры в сети. Своей историей она поделилась в TikTok, на которую обратило внимание агентство Daily Mail.

Известно, что Андреа летела в Гонолулу, однако город вылета не уточняется. Билет обошелся женщине в пять тысяч долларов (442 тысячи рублей), но долгожданная поездка не оправдала ее ожиданий. Ее кресло оказалось в мелком мусоре и крошках, а вентиляционное отверстие запылилось. Более того, на подушке, которую ей дали, были коричневые пятна.

«Я вдыхала этот воздух восемь с половиной часов», — пожаловалась она подписчикам.

Пользователи в комментариях разделились во мнениях. Некоторым ситуация показалась ужасной, другие же заметили, что это всего лишь самолет, а не дорогой отель. «Вы что, ожидали увидеть личного консьержа?», «5 тысяч долларов! Это безумие! Не понимаю, почему вы ее осуждаете за желание сидеть на чистом кресле», — писали юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Air India заплатил полмиллиона рублей за место в первом классе самолета и назвал перелет кошмаром из-за грязи и разодранной мебели. По словам предпринимателя Анипа Пателя, он отдал за билет из Чикаго в Дели 6,3 тысячи долларов (583 тысячи рублей).

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