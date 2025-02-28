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13:52, 28 февраля 2025Экономика

Американский банк случайно перевел клиенту 81 триллион долларов

FT: Citibank случайно перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nick Zieminski / Reuters

В прошлом году американский Citibank допустил, возможно, крупнейшую по величине ошибку в трансакции в истории, переведя клиенту вместо 280-ти долларов 81 триллион долларов. Об этом со ссылкой на внутреннюю документацию банка пишет Financial Times.

Ошибочный перевод пропустили два сотрудника. Обнаружить несоответствие удалось только на следующий день после его регистрации. Третий специалист увидел проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод.

Средства вернулись на счета через несколько часов, выйти из контура банка они не успели. Для сравнения, на депозитах банка находится всего 1,3 триллиона долларов, а ВВП США за 2024 год оценивается менее чем в 30 триллионов долларов.

В отчете указывается, что в общей сложности за прошлый год Citibank допустил десять масштабных происшествий с ошибочными трансакциями. Речь идет о суммах, превышающих миллиард долларов. Такая ситуация, отмечает издание, сказывается на репутации организации и ее оценке в глазах банковский системы. В прошлом году банк уже штрафовали за низкое качество контроля рисков. В совокупности сумма штрафов составила 136 миллионов долларов.

До этого в 2021 году Citibank ошибочно перевел кредиторам косметического бренда Revlon 900 миллионов долларов вместо 7,8 миллиона. Отменить трансакцию и оспорить ее в суде банк не смог.

В январе прошлого года финансовый директор Citigroup Марк Мейсон заявил о планах компании сократить 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Таким образом банк хочет снизить издержки на 2–2,5 миллиарда долларов в год.

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