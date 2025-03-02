В российском городе избитый девятилетний мальчик пытался сбежать от отца и попал на видео

«112»: В Перми избитый девятилетний мальчик пытался сбежать от пьяного отца

В Перми избитый девятилетний мальчик пытался сбежать от пьяного отца и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как ребенок в российском городе в крови бежит к подъезду и набирает код, чтобы попасть внутрь. Мальчика преследует нетрезвый отец, он ругается и набрасывается на школьника. Помешать мужчине решается прохожий.

По данным «112», несовершеннолетний видел, как отец избивает мать в квартире на улице Солдатова. Затем он набросился и на мальчика. По словам школьника, родитель хотел утопить его в ванне. Но ему удалось вырваться и попросить о помощи.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пьяный мужчина напал на 11-летнего мальчика и двух девочек, игравших в подъезде жилого дома, из-за того, что те якобы громко себя вели.