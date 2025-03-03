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12:16, 3 марта 2025Путешествия

Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы с Россией

Власти Эквадора захотели запустить прямое авиасообщение с Россией
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Власти Эквадора, считающегося одной из самых опасных стран мира по уровню преступности, захотели установить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол латиноамериканского государства в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Дипломат сообщил, запуск прямых рейсов принес бы Эквадору большую выгоду в плане экспорта роз в Россию. «Но это длинный и сложный процесс», — добавил он.

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Глава дипмиссии также отметил, что, несмотря на сложности с осуществлением платежей и логистикой, Москва остается важным торговым партнером Кито.

Ранее стало известно, что Россия захотела увеличить количество авиарейсов с Египтом. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко уведомил, что работа в этом направлении уже ведется.

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