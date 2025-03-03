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08:30, 3 марта 2025Забота о себе

Сексолог назвала оптимальную частоту половых контактов для счастливой семейной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американский сексолог Тара Сувиньяттичайпорн указала на частоту половых актов, желательную для счастливой семейной жизни. Ее рекомендацию цитирует Huffington Post.

Сувиньяттичайпорн рассказала, что исследование, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, установило, что пары, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, счастливее тех, кто этого не делает. «Это не всегда обязательно должен быть проникающий секс. Это может быть любой вид сексуальной активности, который оба партнера находят интересным, веселым и/или возбуждающим», — объяснила она.

Сексолог также подсказала простой способ вычислить сексуальную совместимость. Когда к ней приходят пары, она спрашивает, как часто они хотели бы заниматься сексом. Если один партнер хочет секса три раза в неделю, а другой доволен сексом один раз в тот же промежуток времени, с этим всего лишь двухдневным расхождением можно работать, уверена она. «Что вы можете делать, чтобы быть ближе друг к другу без проникновения в эти два дня? Попробуйте другие эротические решения: совместную сексуальную медитацию, объятия обнаженными, флирт или оральный секс». Однако когда расхождение превышает 15 дней в месяц, парам следует серьезно задуматься о том, совместимы ли они в долгосрочной перспективе, заключила Сувиньяттичайпорн.

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