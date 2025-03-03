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06:11, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик побывал в США и раскритиковал общественный транспорт

Посетивший США комик Дмитрий Коваль заявил, что в метро Нью-Йорка грязно
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Benno Schwinghammer / Globallookpress.com

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль побывал в США и раскритиковал общественный транспорт в Нью-Йорке. В видео, доступном на его YouTube-канале, юморист назвал метро в этом городе грязным.

«Несмотря на то что оно (метро Нью-Йорка — прим. «Ленты.ру») невероятно антуражное, тут все грязное, стекла грязные, внутри грязно», — заявил Коваль. Комик также пожаловался на мобильное приложение метро Нью-Йорка, отметив, что в нем много рекламы.

Ранее Коваль рассказал, что за границей часто испытывает необъяснимую сильную тревогу. По словам комика, за рубежом у него также случаются панические атаки.

Перед этим юморист раскрыл удивившие его особенности США. В частности, как отметил Коваль, он не ожидал, что в Америке ему придется постоянно преодолевать большие расстояния.

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