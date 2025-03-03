Раскритиковавший красящихся девушек российский певец назвал себя дураком

Раскритиковавший красящихся девушек певец Алексей Воробьев извинился

Российский певец и актер Алексей Воробьев, который раскритиковал красящихся девушек, принес извинения за свои слова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему — утренних, заспанных таких — это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейкапа», — сказал певец в новом видео, добавив, что расстроен тем, что его «вырванные из контекста слова» многих расстроили.

«Смысл был в том, что мы — и мужчины, и социум в целом — подвергаем вас, девушки, объективизации, но и оказываем на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно», — объяснил Воробьев.

Артист подчеркнул, что это «очень непросто». «Именно об этом я и говорил. Я вас люблю и простите дурака», — заключил он.

Ранее Воробьев заявил, что женщины, делающие макияж, зависят от чужого мнения. «Если перед тем как выйти из дома или пойти встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», — сказал музыкант.