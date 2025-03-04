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10:44, 4 марта 2025Экономика

Подсчитан процент собравшихся покупать доллары россиян

В России о готовности покупать доллары заявили 23 процента граждан
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снижение курса доллара в России сказалось на желании некоторых россиян покупать эту валюту. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что 23 процента жителей РФ хотя и планируют приобрести доллары, но пока ждут еще большего снижения курса. При этом пять процентов, напротив, собрались избавиться от этой валюты. В то же время подавляющее большинство, почти 60 процентов, в ближайшее время не собираются совершать никаких операций.

Еще пять процентов уже попробовали приобрести доллары, но их разочаровала разница официального курса и того, что предлагают в обменных пунктах. Другие восемь процентов признались, что менять деньги будут в любом случае, но пока они не располагают достаточной суммой.

Исследование также показало, что из тех, кто собирается покупать эту валюту, 41 процент намерены сосредоточиться на суммах от 500 до тысячи долларов. Еще 29 процентов собираются приобрести от 300 до 500 долларов, а 26 процентов — от 100 до 300 долларов. Лишь четыре процента готовы купить больше тысячи.

Ранее сообщалось, что на международном рынке Forex доллар возвратился на отметку выше 90 рублей. Оказалось, что рубль слабеет четвертую торговую сессию подряд.

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