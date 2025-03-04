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21:51, 4 марта 2025Силовые структуры

Силовики нейтрализовали открывшего огонь из окна дома в Петербурге стрелка

МВД и ОМОН задержали стрелявшего из окна дома в Петербурге после переговоров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Сотрудникам МВД и ОМОН удалось нейтрализовать стрелка, открывшего огонь из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова в Петербурге. Его задержали и везут на медицинскую экспертизу, передает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, злоумышленник произвел не менее четырех выстрелов из травматического пистолета. Они описывают человека маргинального вида. На стрельбу быстро отреагировали сотрудники силовых структур, они приехали на место, оцепили улицу и вступили в переговоры с престуником. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее стало известно, что бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин выпустил в главу района, 51-летнего Николая Онищенко, две пули из охотничьего ружья МР-155. При задержании подозреваемый предпринял попытку суицида.

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