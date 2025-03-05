Госдума одобрила новые условия перехода в 10 класс для части школьников России

Госдума приняла во втором чтении проект о порядке сдачи ГИА-9 в 12 регионах

Госдума приняла во втором чтении поправки об особом порядке сдачи Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в 12 регионах России в 2025 году. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ внесли в нижнюю палату парламента в январе 2025 года, в феврале депутаты приняли его в первом чтении. Согласно инициативе, для перехода в 10 класс школьникам из 12 регионов России необходимо будет набрать на госэкзамене минимальные баллы, которые установят сами субъекты. Дети, которые не справятся с этой задачей, смогут рассчитывать на преимущество при поступлении на бюджетные отделения местных колледжей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта школьникам, которые не собираются продолжать обучение в 10 классе, нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике.

Изначально эксперимент планировалось провести в пяти регионах России, однако принятые 5 марта поправки расширили до 12 субъектов. В итоговый перечень вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Саратовская, Ростовская, Нижегородская, Липецкая и Кемеровская области, Камчатский и Краснодарский край, Северная Осетия и Ямало-Ненецкий автономный округ.