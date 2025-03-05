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09:04, 6 марта 2025Наука и техника

Раскрыта новая природа гравитации

Physical Review D: Энтропия связывает гравитацию с квантовой механикой
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Supamotionstock.com / Shutterstock / Fotodom

Физики предложили новый взгляд на гравитацию, объединив ее с квантовой механикой через понятие энтропии. Работа профессора Гинестры Бьянкони из Лондонского университета Куин Мэри, опубликованная в Physical Review D, может приблизить ученых к созданию единой теории квантовой гравитации.

Теория Эйнштейна описывает гравитацию как искривление пространства-времени, в то время как квантовая механика управляет поведением частиц на субатомном уровне. Эти два фундаментальных закона физики до сих пор не удавалось объединить. Новый подход предлагает рассматривать метрику пространства-времени как квантовый оператор, а саму гравитацию — как следствие квантовой относительной энтропии.

В рамках модели введено новое поле — G-поле, которое не только модифицирует уравнения Эйнштейна, но и может объяснить природу темной материи, загадочной субстанции, заполняющей Вселенную. Кроме того, теория предсказывает положительную космологическую постоянную, что совпадает с наблюдаемым ускоренным расширением Вселенной.

Хотя концепция требует дальнейших исследований, она открывает новый путь к пониманию устройства Вселенной, объединяя квантовую физику и теорию относительности в единую систему.

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