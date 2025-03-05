В СПЧ оценили новый закон об отправке обвиняемых в СИЗО

Член СПЧ Меркачева: Новый закон ограничит аресты женщин, инвалидов и бизнесменов

Принятый 28 февраля закон реально ограничит аресты женщин, инвалидов и бизнесменов. Об этом заявила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Меркачевой, теперь человек с заболеванием не должен сначала оказываться в СИЗО, а уже затем выходить оттуда по болезни. Подобная практика коснется также беременных женщин и предпринимателей.

Тем не менее возможность заключать под стражу некоторые из указанных категорий людей все равно останется. «Следователю ничего не стоит написать, что здесь имеет место исключительный случай — что обвиняемый не проживал по месту жительства или скрывался от следствия, а суд вряд ли будет прислушиваться к человеку», — заявила Меркачева.

Речь идет о № 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Ранее стало известно, что в России ограничили возможность заключения под стражу людей, обвиняемых в ненасильственных преступлениях.