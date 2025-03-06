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05:00, 6 марта 2025Забота о себе

Женщинам раскрыли главную опасность секс-игрушек

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Главная опасность вибратора заключается в том, что он вызывает привыкание к определенному виду стимуляции, предупредила психолог и сексолог Ольга Карпова. Такое мнение она выразила в разговоре с «Газетой.Ru».

Карпова заявила, что, вопреки популярному мифу, из-за использования вибратора вагина не теряет чувствительность. При этом, по ее словам, нервная система может привыкнуть к определенному типу стимуляции, из-за чего интимная близость без секс-игрушки может показаться менее яркой. Такое явление в медицинском сообществе называется синдром привыкания к вибратору, отметила она.

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Однако удовольствие от секса снижается не у всех женщин, использующих игрушки для взрослых, уточнила Карпова. Происходит это, только если применяются слишком мощные гаджеты. Но даже в этом случае, по словам сексолога, чувствительность можно вернуть, если прибегать к разным видам стимуляции. «Вибратор — это просто инструмент, как ложка или зубная щетка. Он не делает вагину "нечувствительной", но если пользоваться только им, тело может забыть, что удовольствие бывает разным», — подытожила сексолог.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила о самых опасных для пениса секс-игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.

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