Женщинам раскрыли главную опасность секс-игрушек

Главная опасность вибратора заключается в том, что он вызывает привыкание к определенному виду стимуляции, предупредила психолог и сексолог Ольга Карпова. Такое мнение она выразила в разговоре с «Газетой.Ru».

Карпова заявила, что, вопреки популярному мифу, из-за использования вибратора вагина не теряет чувствительность. При этом, по ее словам, нервная система может привыкнуть к определенному типу стимуляции, из-за чего интимная близость без секс-игрушки может показаться менее яркой. Такое явление в медицинском сообществе называется синдром привыкания к вибратору, отметила она.

Однако удовольствие от секса снижается не у всех женщин, использующих игрушки для взрослых, уточнила Карпова. Происходит это, только если применяются слишком мощные гаджеты. Но даже в этом случае, по словам сексолога, чувствительность можно вернуть, если прибегать к разным видам стимуляции. «Вибратор — это просто инструмент, как ложка или зубная щетка. Он не делает вагину "нечувствительной", но если пользоваться только им, тело может забыть, что удовольствие бывает разным», — подытожила сексолог.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила о самых опасных для пениса секс-игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.