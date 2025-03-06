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12:15, 6 марта 2025Из жизни

Жена и любовница полицейского уличили его в измене

The Thaiger: В Таиланде жена и любовница сотрудника полиции уличили его в измене
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Таиланде жена и любовница сотрудника полиции из провинции Лопбури уличили его в измене и устроили скандал в ресторане. Об этом пишет The Thaiger.

25 февраля в социальных сетях появилось сообщение двух женщин. Они рассказали, что одна из них является законной женой, а вторая — любовницей полицейского. Они давно знали друг о друге и не имели взаимных претензий. Однако теперь их возлюбленный завел еще один роман.

Жена и любовница установили на машину мужчины GPS-маячок и отследили ее до ресторана. После этого они ворвались в заведение и обнаружили, что полицейский ужинает с женщиной намного моложе их. Началась перепалка, в ходе которой мужчина угрожал физическим насилием жене и любовнице. В итоге свару разняли сотрудники ресторана. Все это было снято на камеру мобильного телефона.

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После того как видео происшествия стало вирусным в интернете, полицейский заявил, что женщина из ресторана не новая любовница, а подруга. Это якобы жена его товарища, которого недавно не стало. Пользователи сети при этом отметили, что полицейский сидел рядом с женщиной, а не напротив нее, что явно указывает на близость.

Как пишет The Thaiger, сотрудник правоохранительных органов может понести дисциплинарное наказание, если его уличат в супружеской измене. Кроме того, жена и любовница имеют право подать на него в суд, если к ним было применено насилие. Сам полицейский заявил, что уже полюбовно решил конфликт с женщинами.

Ранее сообщалось, что жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму. После того как развода не последовало, обманутая женщина подала в суд на возлюбленного и его жену.

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