Тарасова назвала журналиста из США мерзавцем

Тарасова назвала журналиста Лиза мерзавцем за слова об авиакатастрофе в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила американского журналиста Дейва Лиза за высказывания о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала Лиза мерзавцем. «Это не его ума дело. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и неталантливых», — заявила она.

Во время трансляции шоу в память о погибших на YouTube-канале The Skating Lesson Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

30 января при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Все они возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито.