Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:3
2-й тайм
live
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Динамо М
0:1
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кэти Макнелли
Завтра
21:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Индиан-Уэллс (ж)
Локомотив М
Сегодня
20:15 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
18:55, 7 марта 2025Спорт

Тарасова назвала журналиста из США мерзавцем

Тарасова назвала журналиста Лиза мерзавцем за слова об авиакатастрофе в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила американского журналиста Дейва Лиза за высказывания о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала Лиза мерзавцем. «Это не его ума дело. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и неталантливых», — заявила она.

Во время трансляции шоу в память о погибших на YouTube-канале The Skating Lesson Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

30 января при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Все они возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито.

    Комментарии отключены
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    В Голливудской студии произошла стрельба

    Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о новых санкциях

    Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США

    Самую красивую женщину в мире заподозрили в употреблении наркотиков

    Сотрудник казначейства потребовал у главы российского села взятку за ремонт дороги

    Российских военных посадили на «джихад-машины» несовершеннолетнего сына Кадырова

    В США назвали противников сделки по украинским ресурсам

    Раскрыта дата снижения цен на кофе

    Женщин предупредили об опасности некоторых эзотерических практик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше