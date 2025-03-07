В «Золотом яблоке» начали продавать свечи почти за 47 тысяч рублей

В «Золотом яблоке» начали продавать ароматические свечи почти за 47 тысяч рублей

В «Золотом яблоке» начали продавать свечи почти за 47 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте сети косметических магазинов.

Речь идет об ароматической свече из ассортимента люксового бренда Jo Malone London. В ней присутствуют ноты рубинового граната, розового перца, лилии Касабланки и гваякового дерева. Стоимость данного товара составляет 46 900 рублей.

«Каждая свеча создана вручную с учетом оптимальной диффузии аромата и времени горения. Идеальный подарок для кого-то особенного или заслуженное удовольствие для себя», — гласит описание на сайте.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей.