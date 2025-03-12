Медики сделали заявление после обследования Ефремова в колонии

Врачи не нашли новых заболеваний у сидящего в тюрьме актера Михаила Ефремова

Отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов прошел подробное медицинское обследование. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, медики изучали артиста около двух суток. Сообщается, что никаких новых заболеваний у него не нашли. На данный момент известно, что у 61-летнего Ефремова диагностированы хронический бронхит и бронхиальная астма, проблемы с печенью и сердцем, а также обструктивная болезнь легких.

Ранее стало известно, что проблемы со здоровьем позволят Михаилу Ефремову выйти из тюрьмы по УДО. Также сообщалось, что сидящему в колонии Ефремову поставили новый диагноз.