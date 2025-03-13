Любовь Успенская выложила видео танца своей дочери на шесте

Певица Любовь Успенская показала танец на пилоне своей дочери Татьяны

Певица Любовь Успенская показала откровенный танец своей дочери Татьяны. Ролик артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Опубликованное видео танца Татьяны Плаксиной на шесте Успенская прокомментировала словами восхищения. «Я пережила большое горе, но затем и радость. Она настолько трудолюбива, умеет посвящать свое время хорошим делам — танцевать, петь, сочинять музыку. Не бездельничать, как многие. Не проводить свое время по клубам и тусовкам», — отметила звезда шансона.

В октябре 2024 года дочь Успенской Татьяна Плаксина пропала, а сама артистка заявила о ее возможном похищении. Позже девушка вернулась в Россию и воссоединилась с матерью. Известно, что у девушки были проблемы с наркотическими веществами и психическим здоровьем. Она даже проходила курс лечения в специализированной клинике.