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15:36, 13 марта 2025Культура

Любовь Успенская выложила видео танца своей дочери на шесте

Певица Любовь Успенская показала танец на пилоне своей дочери Татьяны
Андрей Шеньшаков

Кадр: @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская показала откровенный танец своей дочери Татьяны. Ролик артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Опубликованное видео танца Татьяны Плаксиной на шесте Успенская прокомментировала словами восхищения. «Я пережила большое горе, но затем и радость. Она настолько трудолюбива, умеет посвящать свое время хорошим делам — танцевать, петь, сочинять музыку. Не бездельничать, как многие. Не проводить свое время по клубам и тусовкам», — отметила звезда шансона.

В октябре 2024 года дочь Успенской Татьяна Плаксина пропала, а сама артистка заявила о ее возможном похищении. Позже девушка вернулась в Россию и воссоединилась с матерью. Известно, что у девушки были проблемы с наркотическими веществами и психическим здоровьем. Она даже проходила курс лечения в специализированной клинике.

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