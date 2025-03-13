Уролог назвал нормальную частоту походов в туалет

Уролог Старцева: Учащенные позывы к мочеиспусканию могут говорить о диабете

В среднем здоровый человек мочится пять-восемь раз в сутки, рассказала уролог Александра Старцева. Нормальную частоту походов в туалет она назвала в беседе с Life.ru.

«Индивидуальные особенности организма, питьевой режим, характер выпитой жидкости могут оказывать влияние на количество и частоту мочеиспусканий. Прием большого количества воды, прием лекарственных препаратов, в том числе с мочегонным эффектом, могут приводить к увеличению количества выделяемой жидкости и, как следствие, к более частому посещению туалета», — объяснила уролог.

Однако учащение мочеиспусканий без видимых причин может свидетельствовать о сахарном диабете, инфекциях, заболеваниях простаты или неврологических проблемах, перечислила она. Редкие мочеиспускания (менее четырех раз в день) могут указывать на обезвоживание или проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, обратила внимание уролог.

Старцева добавила, что долгое сдерживание позывов в туалет может привести к инфекциям, растяжению стенок мочевого пузыря и проблемам с удержанием мочи в будущем, а привычка ходить в туалет «на всякий случай» может сделать мочевой пузырь гиперактивным. При некомфортно частых позывах без других симптомов, при боли и жжении, изменении цвета или запаха мочи уролог порекомендовала срочно обратиться к врачу, поскольку это может говорить об инфекциях, мочекаменной болезни или раке. Перед обращением к врачу она порекомендовала два-три дня вести дневник мочеиспускания.

Ранее уролог Батор Гончиков рассказал, что при некоторых заболеваниях не рекомендуется париться в бане. По его словам, баня может быть опасна при инфекционных заболеваниях мочеполовой системы и во время обострения панкреатита.