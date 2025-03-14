Поплавская призвала Киркорова уехать из России

Актриса Поплавская заявила, что певцу Киркорову надо уехать из России

Актриса и телеведущая Яна Поплавская призвала участников скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой уехать из России. Об этом она заявила в выпуске YouTube-шоу «PROжизнь».

Поплавская отметила, что не верит в искренность звезд, несмотря на их извинения. Она выразила мнение, что участники мероприятия, включая певицу Лолиту Милявскую и исполнителя Филиппа Киркорова, до сих пор не понесли должного наказания за случившееся.

На вопрос о том, что артистам нужно сделать, чтобы им поверили, Поплавская ответила «уехать». «Взрыв (из-за вечеринки) еще произошел потому, что эти люди решили, что они настолько схватили бога за бороду, настолько у них все схвачено, что — а вот мы так прилюдно!» — сказала артистка, назвав мероприятие «провокационным скандалом».

Ранее Яна Поплавская назвала Филиппа Киркорова павлином и заявила, что он вышел в тираж.