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14:18, 14 марта 2025Культура

Поплавская призвала Киркорова уехать из России

Актриса Поплавская заявила, что певцу Киркорову надо уехать из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Яна Поплавская призвала участников скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой уехать из России. Об этом она заявила в выпуске YouTube-шоу «PROжизнь».

Поплавская отметила, что не верит в искренность звезд, несмотря на их извинения. Она выразила мнение, что участники мероприятия, включая певицу Лолиту Милявскую и исполнителя Филиппа Киркорова, до сих пор не понесли должного наказания за случившееся.

На вопрос о том, что артистам нужно сделать, чтобы им поверили, Поплавская ответила «уехать». «Взрыв (из-за вечеринки) еще произошел потому, что эти люди решили, что они настолько схватили бога за бороду, настолько у них все схвачено, что — а вот мы так прилюдно!» — сказала артистка, назвав мероприятие «провокационным скандалом».

Ранее Яна Поплавская назвала Филиппа Киркорова павлином и заявила, что он вышел в тираж.

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