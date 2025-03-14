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13:54, 14 марта 2025Экономика

Россиянин назвал автохламом купленную им EXEED

Россиянин купил EXEED и жалеет об этом уже несколько лет
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В конце 2022 года россиянин купил китайский автомобиль EXEED TXL, но счел, что это «прожорливый автохлам». Свою историю разочарованный автовладелец рассказал на портале Autospot.

Россиянин рассчитывал, что эта машина станет хорошим подарком самому себе к Новому году, однако уже через два часа поездки он понял, что хочет вернуть себе свою старую Skoda Kodiaq. С тех пор по гарантии он был вынужден поменять немало деталей. За два года обратиться к дилеру пришлось около десяти раз.

По словам автовладельца, он уже устал ездить в дилерский центр, тем более что там порой отказываются признавать наличие проблем. «Кроме всего прочего, "мозги" сами добавляют пробег, пока машина стоит на охране до 10 минут примерно», — пожаловался автор поста.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов в РФ рухнули почти на 30 процентов, если сравнивать с тем же периодом 2024 года.

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