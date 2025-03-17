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04:49, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ в аферах с жильем

Юрист Максимова: Мошенники используют искусственный интеллект в аферах с жильем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jaye Haych / Unsplash

Мошенники используют искусственный интеллект (ИИ) в аферах с жильем, сообщила управляющий партнер «Maximova & partners» Ольга Максимова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, с помощью технологий злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья. Жертве сообщают, что его персональные данные попали в сеть. Также мошенники утверждают, что Госуслуги владельца недвижимости взломаны, а в отношении его жилья производится попытка рейдерского захвата. Его призывают оказать содействие сотрудникам спецслужб.

После этого злоумышленники под видом сотрудников спецслужб убеждают владельца квартиры «фиктивно» переписать недвижимость на другого человека и обещают, что потом все вернут.

Ранее специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова рассказывала о том, к каким юридическим лазейкам прибегают аферисты, чтобы провести сделку с чужой квартирой без ведома собственника.

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