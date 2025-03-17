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18:58, 17 марта 2025Силовые структуры

Российский полицейский прибавил себе возраст ради любимой и попал под статью

Кавалерист из Крыма прибавил себе возраст ради любимой и стал фигурантом дела
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело о подделке документов в отношении полицейского из Крыма, который прибавил себе возраст ради любимой и попытался выпустить паспорт с новой датой рождения. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 28-летний Павел из Севастополя служит кавалеристом полка ППС имени Бузина. На работе он познакомился с коллегой по имени Екатерина и по какой-то причине решил соврать ей про свой возраст, прибавив два года. В дальнейшем пара стала встречаться и поженилась, а молодой человек, боясь раскрыть обман о своей дате рождения, решил перевыпустить паспорт.

С помощью ручки и ластика он исправил год рождения в свидетельстве и военном билете, а затем пошел в МВД, где подал заявление о замене паспорта из-за ошибки. Обман был раскрыт в ходе проверки. Теперь мужчине грозит реальный срок.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского из Кабардино-Балкарской Республики, который сделал поддельный паспорт находящемуся в розыске мигранту.

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