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20:33, 17 марта 2025Культура

Умер известный театральный актер Виталий Мещеряков

Актер Виталий Мещеряков ушел из жизни в возрасте 57 лет
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Известный театральный актер Виталий Мещеряков ушел из жизни в возрасте 57 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщил Мичуринский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание со звездой театра состоится 18 марта в 10 часов в Ильинском храме, затем в 15:00 церемония прощания пройдет в Мичуринском театре. Сообщается, что актер будет похоронен на городском кладбище.

«Вечная, добрая память тебе, Виталий! Ты продолжишь жить в памяти и сердцах людей, твоих зрителей, друзей и коллег», — написали представители театра. На сцене Мичуринского театра Мещеряков сыграл более 100 ролей, наиболее известные среди которых — в спектаклях «Три мушкетера», «Вишневый сад», «Фауст» и многих других классических постановках.

Ранее сообщалось, что режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет.

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