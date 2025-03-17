Умер известный театральный актер Виталий Мещеряков

Актер Виталий Мещеряков ушел из жизни в возрасте 57 лет

Известный театральный актер Виталий Мещеряков ушел из жизни в возрасте 57 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщил Мичуринский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание со звездой театра состоится 18 марта в 10 часов в Ильинском храме, затем в 15:00 церемония прощания пройдет в Мичуринском театре. Сообщается, что актер будет похоронен на городском кладбище.

«Вечная, добрая память тебе, Виталий! Ты продолжишь жить в памяти и сердцах людей, твоих зрителей, друзей и коллег», — написали представители театра. На сцене Мичуринского театра Мещеряков сыграл более 100 ролей, наиболее известные среди которых — в спектаклях «Три мушкетера», «Вишневый сад», «Фауст» и многих других классических постановках.

Ранее сообщалось, что режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет.