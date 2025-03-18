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09:50, 18 марта 2025Наука и техника

Складной iPhone окажется дороже самого мощного компьютера Apple

Appleinsider: Складной iPhone выйдет до 2027 года и будет стоить $2300
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple запланировала выпустить складной смартфон в ближайшие два года. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Медиа сослалось на отчет аналитика Barclays Тима Лонга. По подсчетам специалиста, первый iPhone со складным дисплеем будет стоить минимум 2300 долларов, или около 190 тысяч рублей. Для сравнения, флагманский iPhone 16 Pro Max стоит от 1200 долларов, самый мощный компьютер Apple Mac Studio — от 2000 долларов.

Лонг объяснил, что складной смартфон включает дорогие детали. При этом более продвинутые версии, имеющие накопитель большего объема, окажутся на несколько сотен долларов дороже. Аналитик узнал стоимость девайса, анализируя цепочки поставок Apple в Азии. Эта информация помогла ему выяснить, что первый складной iPhone появится в продаже в конце 2026 или начале 2027 года.

По мнению журналистов Appleinsider, стоимость складного смартфона Apple будет крайне высокой по сравнению с конкурентным моделями. Так, раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 6 стоит 1100 долларов, OnePlus Open — 1700 долларов, Google Pixel 9 Pro Fold — 1800 долларов.

В начале марта авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл характеристики и стоимость первого складного смартфона Apple. По его данным, телефон анонсируют уже в 2025 году, а его стоимость составит 2500 долларов, или около 207 тысяч рублей.

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