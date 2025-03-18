Морпех ВС России Жека: Вместо переговорных позиций ВСУ укрепили чернозем в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепили чернозем в Судже вместо переговорных позиций Киева. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал операцию ВСУ в Курской области заместитель командира 1-й роты 1-го батальона 155-ой бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Жека.

«Кто не успевал убегать, не убегали. Они [украинские военные] укрепили переговорные позиции уже на этой земле, до сих пор укрепляют. (...) Чернозем любит удобрения», — описал морпех положение украинской группировки.

Жека оценил намерения руководства Украины использовать оккупированные территории Курской области для переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, украинские военные укрепляли позиции Киева «удобрительными действиями». Боец также предположил, что последствия попыток ВСУ закрепиться в окрестностях Суджи «будут видны потомкам».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил возможность «разыграть карту» Курской области после поражений ВСУ. По его словам, действия на оккупированных территориях остаются важным фактором для Киева.