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14:26, 18 марта 2025Путешествия

Турист ударил сотрудника отеля Таиланда шприцем и был усмирен электрошокером

The Phuket News: Турист ударил сотрудника отеля на Пхукете шприцем
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Karon Police

Турист напал на сотрудников отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Вечером 17 марта 44-летний Резу Брахман Фарши из Ирана стал вести себя агрессивно в гостинице и ударил одного из работников шприцем. На место происшествия вызвали полицию.

Правоохранители пытались успокоить иностранца путем переговоров, но он отказался сотрудничать. Тогда полицейские вызвали подкрепление и усмирили злоумышленника электрошокером.

В результате мужчина получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь, а затем взяли под стражу. Мотивы нападения и состояние пострадавших сотрудников отеля не раскрываются.

Ранее турист пошел в спа-салон на Пхукете и не выжил. Его нашли рядом с сауной с красной сыпью на теле.

Вот это да!
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