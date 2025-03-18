Турист ударил сотрудника отеля Таиланда шприцем и был усмирен электрошокером

Турист напал на сотрудников отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.
Вечером 17 марта 44-летний Резу Брахман Фарши из Ирана стал вести себя агрессивно в гостинице и ударил одного из работников шприцем. На место происшествия вызвали полицию.
Правоохранители пытались успокоить иностранца путем переговоров, но он отказался сотрудничать. Тогда полицейские вызвали подкрепление и усмирили злоумышленника электрошокером.
В результате мужчина получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь, а затем взяли под стражу. Мотивы нападения и состояние пострадавших сотрудников отеля не раскрываются.
Ранее турист пошел в спа-салон на Пхукете и не выжил. Его нашли рядом с сауной с красной сыпью на теле.