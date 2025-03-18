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15:53, 18 марта 2025Наука и техника

Рынок видеоигр вырастет впервые с пандемии

Reuters: Рынок видеоигр будет расти из-за выхода GTA VI и Nintendo Switch 2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра GTA VI

Специалисты исследовательской компании Newzoo спрогнозировали восстановление и рост рынка видеоигр. Об этом сообщает Reuters.

По оценке аналитиков, с 2024 по 2027 год выручка от продаж программного обеспечения (ПО) для консолей вырастет на 7 процентов. За тот же период выручка от продажи ПО для персональных компьютеров увеличится на 2,6 процента. В целом на видеоигры для консолей придется 56 процентов от выручки, которая в 2027 году составит 92,7 миллиарда долларов.

В материале говорится, что сегмент будет расти впервые с пандемии коронавируса, последствия которой все еще ощущают на себе игроки рынка. Многие студии сокращают сотрудников и закрываются. Однако в 2025 году начнется восстановление, которое связывают с релизом игры GTA VI и поступлением портативной консоли Nintendo Switch 2 в продажу.

По словам директора по анализу рынка в Newzoo Эммануэля Розье, крупные ААА-тайтлы для консолей мотивируют пользователей проводить больше времени за играми. В свою очередь, пользователи ПК в основном запускают старые игры.

В начале марта аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер предсказал рекордную стоимость игры GTA VI. По его информации, важнейший продукт Rockstar Games и Take-Two оценят в 100 долларов, или около 8,2 тысячи рублей.

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