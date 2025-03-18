Звезду турецких сериалов встретили в Москве хлебом и солью

Турецкого актера Джана Ямана встретили в Москве хлебом и солью

Фанаты встретили турецкого актера Джана Ямана, прилетевшего в Москву, хлебом и солью. Видео из аэропорта Внуково публикует Telegram-канал Mash.

Яман прибыл в Россию на презентацию нового сериала «Эль Турко», в котором исполнил главную роль. Закрытый показ состоится 19 марта в кинотеатре «Октябрь». Зрителям артист наиболее известен по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

В январе сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Эрчел и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру».