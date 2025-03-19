Экс-солистка «Миража» рассказала об обиде на Баскова

Певица Наталия Гулькина обиделась на пропустившего ее концерт Николая Баскова

Певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», рассказала об обиде на Николая Баскова, пропустившего ее сольный концерт в Кремле. Комментарий артистки приводит «Пятый канал».

В день концерта Гулькина хотела увидеть Баскова, однако певец не приехал в Кремль. Артистку особенно расстроило то, что об этом ее предупредил не сам Николай, а его директор.

«Просто позвонил его директор и сказал, что Коля заболел. Я надеялась, что он хотя бы позвонит и скажет. Понимаю, что голоса не было, но не настолько», — пожаловалась Гулькина. Певица добавила, что обиделась на Баскова, но решила не портить себе настроение перед важным выступлением.

Ранее стало известно, что Гулькина перенесла тяжелый вирус после концерта в Кремле. По словам артистки, на фоне болезни у нее появились высокая температура, боль в горле и сильная слабость.