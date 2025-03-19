Московские «Лужники» захотели преобразить

В «Лужниках» в столице построят бассейн

Московский спорткомплекс «Лужники» ждет обновление, сообщает MSK1.ru.

Благоустройство «Лужников» входит в программу «Спорт Москвы». На все объекты в этой программе потратят 106 миллиардов рублей. Ремонт коснется центральной площади перед стадионом у Москвы-реки, а также причала «Лужники — Центральный». На территории между ареной и Лужнецкой набережной появится бассейн. Здесь поставят шезлонги и столики, а по вечерам планируют проводить водные шоу. Зимой на месте бассейна будут заливать каток. Планируется благоустроить аллеи, открыть новые павильоны с ресторанами и кафе, пункты проката и раздевалки.

В «Лужниках» за последние годы реконструировали Большую спортивную арену, построили дворец гимнастики, Международный центр самбо и центр бокса, Дворец водных видов спорта, ледовый дворец «Кристалл», дворец тенниса, а также отремонтировали универсальный спортивный зал «Дружба».

Ранее стало известно, что в столице получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства многофункциональный комплекс имени Иосифа Кобзона.