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12:26, 19 марта 2025Наука и техника

Раскрыта тайна эволюции динозавров

Royal Society Open Science: В Марокко обнаружили древнюю окаменелость церапода
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Палеонтологи обнаружили в Марокко древнейшего из известных представителей цераподов — растительноядных динозавров, передвигавшихся на двух ногах. Исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, подтверждает, что эти динозавры существовали еще в среднем юрском периоде, за 168 миллионов лет до наших дней.

Находку сделали ученые из Британского музея естественной истории, Бирмингемского университета и Университета Сиди Мохаммеда бен Абделлаха. В ходе раскопок в Среднеатласских горах они обнаружили окаменелую бедренную кость, характерные особенности которой указывали на принадлежность к цераподам. Эта находка оказалась на два миллиона лет старше предыдущего рекордсмена — окаменелости игуанодонта, найденной в Англии.

Ранее считалось, что цераподы широко распространились в меловом периоде, но их история в юрском периоде оставалась неясной из-за нехватки ископаемых свидетельств. Новый образец доказывает, что эти динозавры начали эволюционировать и приспосабливаться к разным условиям задолго до мелового периода.

Находка сделана в формации Эль-Мерс III рядом с местом, где ранее нашли самого древнего анкилозавра. Ученые полагают, что в этом регионе могут быть и другие неизвестные науке останки, способные пролить свет на раннюю эволюцию динозавров.

В марте этого года в Австралии ученые также обнаружили следы динозавров, которые помогут лучше изучить экосистему юрского периода. Специалисты исследовали каменную плиту, которая на протяжении многих лет находилась в одной из школ Квинсленда. Оказалось, что на ней сохранились 66 отпечатков лап динозавров юрского периода.

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