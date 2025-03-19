США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

США опубликовали документы об убийстве Джона и Роберта Кеннеди

США опубликовали рассекреченные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом указано в сообщении на официальном сайте национального архива.

«В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются», — говорится на странице архива.

Помимо этого, были рассекречены документы об убийстве брата Джона Кеннеди Роберта и убийстве активиста за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Ранее Трамп анонсировал обнародование материалов по покушению на Кеннеди. По его словам, в общей сложности будет обнародовано около 80 тысяч страниц документов. «Вам предстоит много прочитать», — отметил американский лидер.