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03:03, 19 марта 2025Мир

США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

США опубликовали документы об убийстве Джона и Роберта Кеннеди
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джон Кеннеди

Джон Кеннеди. Фото: IMAGO / Global Look Press

США опубликовали рассекреченные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Об этом указано в сообщении на официальном сайте национального архива.

«В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются», — говорится на странице архива.

Помимо этого, были рассекречены документы об убийстве брата Джона Кеннеди Роберта и убийстве активиста за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Ранее Трамп анонсировал обнародование материалов по покушению на Кеннеди. По его словам, в общей сложности будет обнародовано около 80 тысяч страниц документов. «Вам предстоит много прочитать», — отметил американский лидер.

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