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13:52, 19 марта 2025Экономика

В России серьезно вырос процент работников с серыми зарплатами

Экономист Иванова-Швец: Россиян с серыми зарплатами стало больше на 5 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На российском рынке труда около 20-30 процентов неоформленных работников. Об этом заявила доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в 2024 году количество россиян, получающих зарплату в конвертах, выросло больше чем на пять процентов, что стало очень высоким увеличением. Экономист подчеркнула, что нелегальные оклады плохо сказываются на экономике всей страны. Однако пока властям не удалось серьезно сократить долю серого рынка.

«Я думаю, что 823 тысячи человек с серой зарплатой — не окончательная цифра, их может быть больше», — уточнила Иванова-Швец.

В прошлом году российское Министерство труда и социальной защиты предложило в рамках борьбы с серыми зарплатами дать ему доступ к данным, которые содержат налоговую тайну. Признаками, указывающими на неформальную занятость, чиновники предполагают считать заключение договоров гражданско-правового характера с физлицами, которые работают на постоянной основе, договоров более чем с десятью самозанятыми и начисление им более 50 тысяч рублей в месяц, а также отклонение среднемесячной зарплаты от среднего значения в регионе на 35 процентов.

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