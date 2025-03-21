Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:15, 21 марта 2025Экономика

Бурунов назвал поразивший его город России

Актер Бурунов заявил, что остался в восторге от посещения Казани
Полина Кислицына (Редактор)

Российский актер Сергей Бурунов заявил, что остался в восторге от посещения Казани. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Артист ответил на вопрос о том, какие города страны поразили его и куда ему особенно приятно возвращаться. «Я люблю путешествовать на мотоцикле. Например, так я посетил Казань и от этого города оказался в совершенном восторге. Также побывал в красивейших горах Северного Кавказа. В целом любое путешествие на мотоцикле — особое наслаждение», — признался он.

Ранее в марте актер Дмитрий Лысенков отметил, что транспорт в Москве лучше и удобнее, чем в Петербурге.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Несколько беспилотников уничтожили в российском регионе

    Сербские баскетбольные фанаты поприветствовали футболистов ЦСКА

    На Украине сообщили о тяжелой ситуации для ВСУ в ДНР

    Бурунов назвал поразивший его город России

    Жители Курской области рассказали о желавших выколоть им глаза украинцах

    Отец Илона Маска рассказал о его дружбе с «чернокожими слугами»

    В Киеве раздались взрывы

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше