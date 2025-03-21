Бурунов назвал поразивший его город России

Актер Бурунов заявил, что остался в восторге от посещения Казани

Российский актер Сергей Бурунов заявил, что остался в восторге от посещения Казани. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Артист ответил на вопрос о том, какие города страны поразили его и куда ему особенно приятно возвращаться. «Я люблю путешествовать на мотоцикле. Например, так я посетил Казань и от этого города оказался в совершенном восторге. Также побывал в красивейших горах Северного Кавказа. В целом любое путешествие на мотоцикле — особое наслаждение», — признался он.

Ранее в марте актер Дмитрий Лысенков отметил, что транспорт в Москве лучше и удобнее, чем в Петербурге.