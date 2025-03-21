Эксперт по сну посоветовал вечерние ритуалы для идеального ночного отдыха

Эксперт по сну Тейтельбаум: Улучшить качество сна поможет чашка ромашкового чая

Улучшить качество ночного отдыха поможет правильно организованная вечерняя рутина, считает эксперт по сну, доктор Джейкоб Тейтельбаум. Простые ритуалы для идеального сна он посоветовал в разговоре с изданием Daily Mail.

Тейтельбаум обратил внимание на то, что в среднем люди стали спать не более 6,5 часа, однако этого недостаточно для полноценного восстановления организма. Последствиями хронического недосыпа он назвал повышенный риск гипертонии, диабета, хронических болей и помутнение рассудка.

По словам врача, облегчить процесс засыпания и обеспечить полноценный ночной отдых можно только с помощью режима отдыха, включающего ритуалы, задача которых — успокоить нервную систему и расслабиться. Вместо того чтобы смотреть видео, читать новости или оплачивать счета перед отправлением в постель, он предложил выпить чашку ромашкового чая или принять горячую ванну с солью и маслом лаванды.

Еще одним хорошим вариантом вечерней рутины Тейтельбаум назвал чтение любимой книги. Также можно нанести масло лаванды или пассифлоры над верхней губой — их аромат поможет снять стресс и облегчит засыпание. В крайнем случае, по мнению доктора, можно выпить небольшое количество алкоголя, однако он в итоге может ухудшить качество сна.

Ранее психолог Линелль Шнееберг назвала лучшее время для отхода ко сну в зависимости от возраста. Она обратила внимание на то, что лучшее время для засыпания меняется на протяжении жизни.